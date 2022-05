Awrach, Forsa.. Akhannouch fait le bilan

Pour le programme Forsa, le chef du gouvernement a indiqué que plus de 115.000 candidatures ont été reçues. 74% d’entre eux concernent des personnes qui vivent dans des petites villes et dans le monde rural.

Par rapport à « Awrach », Aziz Akhannouch a révélé que le déploiement de ce programme a déjà débuté et que des accords ont été signés avec 68 provinces et travailleurs dans diverses régions du Royaume. « Le nombre de personnes à intégrer selon ces accords est d’environ 70.000 personnes », a-t-il précisé. Et d’annoncer qu’à ce jour, le nombre de bénéficiaires effectifs a atteint environ 7.600 bénéficiaires et il devrait atteindre 30.000 d’ici fin mai 2022.

« La première tranche de crédits affectés au programme a également été reversée à la Caisse nationale de sécurité sociale, qui s’élevait à 492 millions de dirhams », a-t-il souligné.