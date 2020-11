Averses orageuses, chutes de neige et temps froid du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces

Des Averses orageuses, des chutes de neige et du temps froid sont attendus du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé vendredi, la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin météorologique spécial.

Ainsi, des averses orageuses localement fortes sont prévues du vendredi à 15h00 au samedi à 08h00 dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Kenitra, Larache, Mdiq-Fnideq, Ouezzane, Rabat, Salé, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Skhirate-Temara, Tanger-Assilah, Taounate et Tetouan, a précisé la DGM dans une alerte de niveau orange.

Des averses orageuses localement modérées sont attendues vendredi matin de 10h30 à 13h00 sur les provinces de Kenitra, Salé, Rabat, Skhirate-Temara, Benslimane, Mohammedia, Mediouna, Casablanca, Nouaceur, Berrechid et El Jadida. Elles intéresseront, entre 15h00 et 23h00, les provinces d’Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chichaoua, Chtouka-Ait Baha, Essaouira, Guelmim, Inezgane-Ait Melloul, Safi, Sidi Ifni, Taroudant et Tiznit.

Ces averses orageuses pourront être associées à des rafales de vent ou chutes de grêle par endroits, prévient la même source. Des chutes de neige seront intéresseront, de vendredi à 11h à samedi à 12h00, les provinces d’Al Haouz, Azilal, Al Houceima, Beni Mellal, Boulemane, Figuig, Ifrane, Khenifra, Midelt, Sefrou, et Taroudant. En outre, un temps froid variant entre min -7/-3°C et max 3/8°C est prévu du vendredi au dimanche pour les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Beni Mella, Midelt et Ifrane, selon le bulletin.

Une température variant entre min -3/-2 °C et max 8/13°C est également attendue du vendredi au dimanche dans les provinces de Khenifra, Sefrou, Taza, Taourirt, Guercif, Figuig, Taroudant, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia, Jerada, Al Houceima et Boulemane.

(Avec MAP)