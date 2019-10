Autoroutes : Circulation suspendue sur le tronçon Larache-Sidi El Yamani

La Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) informe les clients-usagers de l’autoroute Rabat-Tanger que la circulation sera suspendue provisoirement sur le tronçon autoroutier entre Larache et Sidi El Yamani, du mercredi 30 octobre 2019 à 22h00, jusqu’à 6h00 du matin du jeudi 31 octobre 2019, en raison des travaux de pose des poutres du passage supérieur de l’échangeur Lixus, au niveau du PK110.

A cet égard, ADM appelle, dans un communiqué, les usagers à emprunter les chemins alternatifs.

Ainsi, les usagers empruntant l’autoroute en provenance de Rabat et à destination de Tanger sont priés de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Larache et d’emprunter la Route Nationale N°1 en passant par la ville de Larache, pour ensuite rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Sidi El Yamani.

Les usagers de l’autoroute dans le sens Tanger vers Rabat sont priés, quant à eux, de quitter l’autoroute au niveau de l’échangeur de Sidi El Yamani, d’emprunter la Route Nationale N°1 en passant par la ville de Larache et de rejoindre l’autoroute via l’échangeur de Larache.

L’ADM a procédé à l’installation de panneaux de signalisation aux endroits appropriés pour faciliter la circulation, souligne le communiqué, ajoutant que ces travaux visent à renforcer davantage la sécurité autoroutière.

Pour plus d’informations, les usagers de l’autoroute sont invités à contacter le centre d’appel au numéro 5050 ou à consulter l’appli ADM Trafic pour s’enquérir de l’état du trafic en instantané et à voir les liens en bas de page.