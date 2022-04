Audiovisuel : la HACA coopère avec son homologue turque

Cette visite, la première à l’échelle bilatérale entre les deux institutions, a fourni l’occasion « d’organiser des présentations croisées relatives aux missions, attributions et productions régulatoires respectives des deux instances. » indique-t-on dans un communiqué.

Lors de la réunion bilatérale, la présidente de la HACA Latifa Akharbach et son homologue turc ont passé en revue les perspectives de coopération au sein des réseaux internationaux de régulateurs dont la HACA et RTUK sont tous deux membres tels que le Forum des Régulateurs Audiovisuels des Etats de l’Organisation de la Coopération Islamique (IBRAF) dont RTUK assure le secrétariat permanent ou le Réseau des Instances de Régulation Méditerranéennes (RIRM) .

A ce propos, Latifa Akharbach a fait part à son homologue turc de la disposition de la Haute Autorité à contribuer significativement aux efforts de dynamisation et de réimpulsion de l’action de la plateforme panislamique réunissant depuis 2011, 39 instances de régulation arabes, africaines et asiatiques et dont les activités ont été affectées par les restrictions imposées par la pandémie de la covid 19.

Le programme de la visite de la délégation turque comprenait également une visite des différents départements de la HACA afin de s’enquérir du modèle de régulation de l’audiovisuel marocain dans ses aspects institutionnels, juridiques, opérationnels et techniques.