Attijariwafa bank lance un nouveau film institutionnel « carte de visite » animé en 3D

« Un traité qui apporte une touche spectaculaire à notre « storytelling » pour en faire un récit captivant à même de susciter l’intérêt et la sympathie vis-à-vis de la marque Attijariwafa bank », explique le groupe dans un communiqué.

Ainsi, le film plonge le spectateur dans l’histoire du Groupe en mettant en exergue, sa dimension panafricaine et l’étendue de ses implantations géographiques, ses lignes de métiers et ses expertises, ainsi que les valeurs qu’il porte et son engagement RSE.