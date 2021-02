Attijariwafa Bank : des résultats impactés par la détérioration du risque de crédit

Dans un communiqué financier sur ses résultats au 31 décembre 2020, le Groupe fait état d’une hausse de 243% du coût du risque se fixant à 5,5 MMDH, en lien avec la détérioration du risque de crédit engendré par les conséquences de la pandémie Covid-19 et le provisionnement anticipatif et prudent associé.

Rapporté aux encours de crédits, le coût du risque consolidé a atteint 1,51%, contre 0,46% en 2019, indique la même source, ajoutant que le produit net bancaire s’est élevé à 23,9 MMDH en amélioration de 1,6% par rapport à 2019.

Au titre de l’exercice 2020, les crédits et l’épargne collectée se sont établis, quant à eux, à respectivement 333,7 MMDH (+3,1%) et 508,7 MMDH (+6,9%) sur base consolidée.

Par ailleurs, le communiqué relève que l’année 2020 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique « Energies 2020 », qui a permis de positionner Attijariwafa Bank en tant que banque relationnelle de référence, d’améliorer les parcours et l’expérience client, d’exploiter les données pour mieux servir la clientèle et d’inscrire le groupe dans une trajectoire de transformation digitale et technologique.

« Capitalisant sur les solides acquis de Energies 2020, dans un contexte de profondes mutations économiques, sociétales et technologiques accélérées par la crise de la Covid-19, les équipes internes d’Attijariwafa bank se sont mobilisées tout au long du deuxième semestre 2020 afin d’élaborer un nouveau plan stratégique 2021-2025 », fait savoir la même source.

Ce plan réalisé dans un esprit optimiste empreint de volontarisme et d’engagement, poursuit-elle, est en cours de validation par les organes de gouvernance de la Banque et sera présenté dans les semaines à venir.

(Avec MAP)