Assurer l’agilité et la résilience des entreprises marocaines par le Cloud

Animée par Amine Harrari, Directeur de la Transformation Digitale à OCP SOLUTIONS, la conférence a connu la participation de panélistes de renom dans le secteur, notamment Mohamed Saad, Président de l’AUSIM et Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Ressources à la BOURSE DE CASABLANCA, Ouassim El Arroussi, Directeur Développement de inwi, Salima Amira, Directrice Générale de MICROSOFT MAROC, Mounir Soussi, VP Cloud et IA Africa chez HUAWEI et Fahd Meski Directeur Technique Maroc et Adjoint pour la région France à WEBHELP.

Tous s’accordent à dire qu’une nouvelle culture organisationnelle est de mise afin de réussir les défis de la digitalisation des entreprises marocaines. Une question qui désormais transcende la sphère des grandes entreprises et devient une nécessité dans l’ensemble du tissu entrepreneurial marocain.