Assurances : AXA Partners annonce la cession de sa participation dans AXA Assistance Maroc à Mehdi Tazi

AXA Partners, la filiale du Groupe AXA spécialisée en services d’assistance, assurance voyage et assurance emprunteur & prévoyance et Mehdi Tazi annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord selon lequel AXA Partners cède à M. Tazi via l’entité Expanso sa participation dans AXA Assistance Maroc. L’accord prévoit par ailleurs que AXA Assistance Maroc reprendra de AXA Partners l’ensemble des activités locales d’assistance dans les pays africains, hors Algérie, indique un communiqué publié par le groupe mardi 26 avril.

En conservant sa participation de 20% dans AXA Assistance Maroc, AXA Assurance Maroc bénéficiera du potentiel renouvelé de l’activité sous le leadership de Mehdi Tazi pour repenser son parcours client, déployer ses services et développer davantage son hub Afrique francophone à partir du Maroc.

Pour Mehdi Tazi, président de Expanso (actionnaire de Marsh au Maroc) et par ailleurs Vice-Président Général de la CGEM, rappelle la même source, cette prise de participation dans AXA Assistance Maroc en partenariat avec AXA Assurance Maroc vient confirmer son ambition de repenser la pratique du métier d’assisteur au regard des évolutions technologiques et ainsi « de faire d’AXA Assistance Maroc une insurtech, leader africain de l’assistance aux personnes en situation d’urgence ».

A ce propos, Adelane Mecellem, directeur général de la région Europe du Sud, Amérique Latine, Asie et META (Moyen Orient, Turquie et Afrique) d’AXA Partners déclare : « Dans la poursuite du recentrage de son empreinte géographique, AXA Partners cède ses parts dans AXA Assistance au Maroc à un partenaire stratégique pour AXA en Afrique. Acteur reconnu sur le marché africain, je suis convaincu que Mehdi Tazi offrira à AXA Assistance Maroc et ses employés un nouvel élan et un environnement offrant de vraies opportunités de croissance pour le futur. »

Selon Meryem Chami, directeur général d’AXA Assurance Maroc et CIMA (Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun et Gabon) : « Les activités d’assistance sont essentielles pour servir nos clients, notamment dans un marché africain en plein développement. Cette opération leur apportera une dynamique d’expansion et d’innovation tout en conservant le soutien stratégique d’AXA Assurance Maroc. »

La finalisation de cette transaction, précise le communiqué, est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires marocaines et devrait avoir lieu au cours de l’année 2022.