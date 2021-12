Assurance : La FMSAR appelle à élargir les canaux de distribution

La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) vient de publier Le Courrier de l’assurance du mois de décembre. La Fédération y affirme que le secteur de l’assurance est engagé à accompagner de manière dynamique la transformation de l’économie marocaine qui induit l’émergence de nouveaux risques et de nouveaux besoins de protection. « La Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR) ne cesse d’accompagner le secteur pour la mise en place d’un cadre réglementaire et légal, permettant de libérer les énergies et de développer des solutions efficientes garantissant, aux citoyens et aux entreprises, un soutien pour réaliser leurs ambitions et une protection efficace face aux aléas », lit-on dans le document. Aussi, la Fédération appelle à élargir ses canaux de distribution, via le digital ou d’autres réseaux physiques, tels que les opérateurs télécom, les organismes de paiement ou encore les agences bancaires, comme l’estime son président, Mohamed Hassan Bensalah. « Une stratégie multi-canal n’est pas une menace pour les agents et courtiers, mais vient en soutien pour drainer une clientèle nouvelle, notamment parmi les plus vulnérables, sur des produits peu ou pas commercialisés », affirme M. Bensalah qui intervenait à l’ouverture de la 5è édition de la rencontre annuelle des agents et courtiers d’assurances du Maroc. « Les clients sont devenus plus exigeants, ils sont plus connectés. Pour pouvoir les toucher, nous n’aurons d’autres choix que d’élargir nos canaux de distribution », ajoute M. Bensalah, notant que la pandémie a levé le voile sur la fragilité de certains modèles et a contraint les individus et les organisations à se réinventer. Selon lui, l’intermédiaire en assurance doit lui aussi penser à sa transformation digitale, ajoutant que le conseil et le service après-vente promettent encore de beaux jours au réseau classique. Pour accélérer ce mouvement, la FMSAR et ses membres œuvrent, avec l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS), pour identifier l’ensemble des leviers qui permettraient d’accélérer la transformation digitale du secteur de l’assurance marocain.