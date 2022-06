Assemblées annuelles de la BM et du FMI : Réunion de travail à Rabat autour des préparatifs

Les préparatifs des assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) ont été au centre d’entretiens, jeudi à Rabat, entre la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, le Wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, la secrétaire générale et vice-présidente de la BM, Diarietou Gaye, et le secrétaire général du FMI, Ceda Ogada.

Cette rencontre s’est tenue dans le cadre d’une mission technique conduite, du 23 au 31 mai courant au Maroc, par une délégation de haut niveau des deux institutions en vue de coordonner les préparatifs des assemblées annuelles de la BM et du FMI prévues à Marrakech, en octobre 2023.

Cette réunion était l’occasion pour apprécier l’état d’avancement des préparatifs de ces assemblées annuelles et les mesures prises par le pays hôte pour réussir cet événement, avec l’implication des différents départements ministériels et administrations concernés.

A cet égard, les parties prenantes ont exprimé leur entière satisfaction quant aux progrès réalisés dans les différents volets et pour les aboutissements de cette mission.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Nadia Fettah a indiqué que l’organisation de cet événement, qui se tiendra dans un pays africain pour la première fois depuis plus de 50 ans, est une réelle opportunité pour donner un coup de pouce à l’ensemble secteurs nationaux, surtout après la crise sanitaire et ses répercussions.