Artisanat : Les exportations dépasseront un milliard de dirhams en 2022, un niveau record

Année record pour le secteur de l’artisanat, à en croire les chiffres présentés ce mercredi par Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, en marge du conseil d’administration de la Maison de l’Artisan.

«Selon nos projections, les exportations du secteur atteindront un niveau record de 1 milliard de dirhams en 2022 avec une croissance de 15% par rapport au 2021», a-t-elle révélé. Une performance qui traduit les efforts entrepris par le ministère et la Maison de l’Artisan pour promouvoir et rendre accessibles les produits marocains sur les marchés internationaux.

Au-delà de la dynamique des exportations, l’année 2022 aura été riche en nouveautés pour le secteur. Fatim-Zahra Ammor a cité à cet égard le chantier stratégique de la généralisation de la couverture sociale, impulsé par SM le Roi Mohammed VI, qui a permis d’identifier plus de 720 000 artisans, dont plus de 500 000 ont été pré-inscrits à l’Assurance maladie obligatoire (AMO) et plus de 340 000 inscrits au Registre national de l’artisanat (RNA).

Pour sa part, Tarik Sadik, DG de la MDA, a passé en revue les principales réalisations au titre de l’année 2022, marquée par la mise en place de plusieurs programmes pour renforcer les capacités des artisans, améliorer leur compétitivité et développer l’activité à l’export, à travers notamment le lancement des centres d’excellence pour les filières Tapis et Poterie-Céramique. Des partenariats ont également été mis en place pour la commercialisation des produits de l’artisanat marocain à l’international, en particulier avec les Galeries Lafayette en France et El Corte Ingles au Portugal.

L’année 2022 a été également marquée par l’organisation de la 7ème édition de la Semaine nationale de l’artisanat (SNA), qui a permis de mettre en place une plateforme de partenariats et de business développement avec un large tissu d’opérateurs nationaux et internationaux.

Pour 2023, la Maison de l’Artisan a prévu de consolider ses activités sur les marchés matures en particulier le marché américain, premier marché à l’export avec 38% des exportations, et de renforcer la prospection de nouveaux marchés relais de croissance, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Par ailleurs, il est également prévu d’élargir la mise en œuvre du programme des centres d’excellence et de renforcer les partenariats avec les plateformes de e-commerce et les distributeurs.

L’année 2023 connaîtra également le déploiement du nouveau programme annuel des salons professionnels qui connaîtra la participation de l’artisanat marocain, pour la première fois, aux prestigieux Salone Del Mobile en Italie et le ICFF aux Etats-Unis.