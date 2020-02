Après la trémie Ghandi, les Casablancais attendent les Almohades !

Elle permettra, après livraison, d’alléger plusieurs artères et carrefours du centre-ville.

Les travaux de construction de la trémie Ghandi, située sur l’axe Route des Facultés et boulevard Brahim Roudani à Casablanca, sont terminés. D’une longueur de 460 mètres, cet ouvrage devra contribuer à décongestionner la circulation dans ces artères, connues pour drainer un très grand flux de trafic le long de la journée. En revanche, les Casablancais attendent impatiemment la finalisation des travaux de la trémie des Almohades, longue de plus de deux kilomètres. Elle permettra, après livraison, d’alléger plusieurs artères et carrefours du centre-ville. Cela ne devrait pas tarder puisque les travaux ont atteint un état d’avancement de 85%, selon le site web de Casa Aménagement.