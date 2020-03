Approvisionnement du marché en fruits et légumes, les producteurs rassurent

La Fédération Interprofessionnelle Marocaine (FIFEL) rassure le consommateur marocain que l’approvisionnement des marchés en fruits et légumes se fait d’une manière régulière et suffisante et qu’aucune rupture n’est envisagée.

La production maraîchère est abondante et que toutes les dispositions sont prises afin d’assurer le bon déroulement de l’acheminement des fruits et légumes vers les marchés, affirme la Fédération. Cran de sécurité supplémentaire : il est même permis (par un communiqué commun du Ministère de l’Intérieur et de l’agriculture) aux producteurs de desservir directement les surfaces de vente sans passer par les marchés de gros. La situation ne suscite donc aucune inquiétude de ce côté-là.

De même, malgré les coûts de production supplémentaires générés par cette période de confinement (exigences sanitaires, nouvelles mesures de transport de la main d’œuvre et logistique en général), les producteurs honoreront leurs engagements vis-à-vis du consommateur, marocain et étranger. Toutefois, un soutien du gouvernement est sollicité afin de permettre à la profession d’assurer la continuité souhaitée.

Par ailleurs, les producteurs au consommateur de ne s’approvisionner que selon leurs besoins immédiats. Les fruits et légumes achetés en trop, par crainte, vont surement perdre leur jouvence et en grande partie et finir par être jetés par la suite.

Aussi, les membres de la FIFEL tiennent à rassurer les consommateurs, l’offre en ces produits dépasse bien la demande. Ils relèvent, de même, que ce qui cause généralement la flambée les prix, ce sont surtout les intermédiaires qui agissent dans un esprit de spéculation.

En outre, la FIFEL souligne que l’exportation des fruits et légumes continue aussi bien par camions que par bateaux sans restriction, mais tout en prenant les précautions jugées indispensables à la situation actuelle de confinement.