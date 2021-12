APM Terminals Tangier élu meilleur Terminal au monde pour l’année 2021

APM Terminals Tangier, est le premier terminal de transbordement établi et exploité par le concessionnaire néerlandais APM Terminals (filiale du géant armateur Maersk) dans le complexe portuaire de Tanger Med. Il a été élu par l’opérateur portuaire APM Terminals « Terminal de l’Année 2021 », parmi 75 terminaux dans plus de 40 pays.

Plusieurs facteurs ont contribué à cet exploit notamment la stabilité sociale dont jouit la société suite à l’accord social de 6 ans qui a été signe en mai 2021 avec les partenaires sociaux, un indice d’engagement des employés avoisinant les 85%, une grande flexibilité opérationnelle attestée par les clients et une meilleure disponibilité et fiabilité des équipements de manutention. A signaler que, malgré la pandémie mondiale (covid19) APM Terminals Tangier, a pu préserver son dynamisme en réalisant un volume de plus de 2 millions d’EVP sur 800m de quai et sur plus de 900 escales dans les meilleures conditions opérationnelles et de sécurité.