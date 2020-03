Anfa Park, le nouveau poumon vert de la ville blanche [En Photos]

L’Agence d’urbanisation et de développement d’Anfa (AUDA), filiale du Groupe CDG, vient d’annoncer l’ouverture au public, mercredi 11 mars 2020, de la première phase d’Anfa Park, le nouveau parc urbain de Casablanca.

La première phase qui porte sur 18 hectares et qui vient d’être ouverte, propose une série d’équipements de détente et de loisirs : aires de jeux pour enfants, promenades végétalisées, skatepark, circuit de jogging, équipements sportifs, salle d’exposition, restaurants et cafés…