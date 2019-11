Aménagement de la corniche de Rabat : IMKAN lance le projet Carrousel

D’un montant d’investissement de 1,5 milliard de DH, le projet devrait générer 1100 emplois. Le Carrousel s’articule autour de quatre volets principaux : des résidences, des espaces de loisirs et de promenade, un Mall, un hôtel cinq étoiles et un quartier d’affaires.

Le promoteur immobilier IMKAN a lancé, ce 21 novembre, le Carrousel, un projet à usage mixte sur la corniche de Rabat. Partie intégrante du projet d’aménagement de la corniche de Rabat, le Carrousel s’étendra sur une superficie de plus de 10 hectares. Le projet est situé au cœur d’une zone côtière de 11 km, à quinze minutes du centre-ville et de l’autoroute. Le montant d’investissement du projet est de plus de 1,5 milliard de DH et celui-ci devrait permettre la création de 1100 emplois. La durée prévue pour sa mise en œuvre est de cinq ans.

D’après Walid El Hindi, PDG d’IMKAN, « par ses espaces verts et sa vue sur l’océan atlantique, le Carrousel offrira une expérience unique à la fois aux habitants et aux visiteurs ». Et de prévoir que « le Carrousel deviendra l’une des principales destinations du Maroc ».

L’architecture du Carrousel a été conçue par des cabinets d’architectes nationaux et internationaux. Inspiré du célèbre cercle de l’artiste néerlandais M.C Escher, le plan directeur du Carrousel a été élaboré selon une forme circulaire reliant toutes les composantes du site.

Le Carrousel s’articule autour de quatre volets principaux : des résidences avec vue sur l’océan, des espaces de loisirs et de promenade, un Mall, un hôtel cinq étoiles et un quartier d’affaires.

Appelées le Phare du Carrousel, les résidences se composeront d’appartements et de penthouses lumineux et spacieux, dont la conception privilégie le décloisonnement et l’ouverture.

Au pied des résidences, une promenade maritime piétonne de 500 mètres permettra aux résidents et aux visiteurs de profiter de l’air marin. La moitié de la superficie du Carrousel sera consacrée aux espaces verts, avec la présence de plazzas, de ponts pédestres, de pistes de jogging et de pistes cyclables.

Le Mall du Carrousel proposera, quant à lui, un mix de franchises internationales et locales, de services à la personne, d’animations et de loisirs éducatifs. Le centre commercial s’étendra sur une superficie de 33 000 m² et abritera 120 boutiques.

Géré par un opérateur dont le nom n’a pas encore été dévoilé, l’hôtel-boutique d’affaires le Carrousel Business Art comprendra 123 chambres et suites, des restaurants gastronomiques, des salles de réunion, une salle de réception modulable, ainsi qu’un centre de bien-être avec spa. Le Carrousel abritera également un quartier d’affaires, avec des bureaux d’une superficie totale de 12 000 m² et des espaces de co-working, situés au cœur du Mall à proximité immédiate des résidences.