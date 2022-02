Alstom : la nouvelle ligne de production de l’usine de Fès prête en mars

« Cette nouvelle ligne de production d’Alstom à Fès sera fin prête en mars prochain », a annoncé ce mardi 15 février Nourddine Rhalmi, PDG d’Alstom Maroc en marge d’une visite du site de Fès à laquelle ont été conviés les représentants des médias nationaux. Et d’ajouter : « Nous sommes très fiers de la création de cette nouvelle ligne de production au Maroc à travers les transformateurs embarqués sur le matériel roulant ».

Précisions que l’usine d’Alstom à Fès produit actuellement des armoires électriques et de câblages. Près de 13 000 m2 de surface du site ont donc été consacrés à cette nouvelle ligne de production, dont la mise en service a été programmée, initialement, pour début 2023. Une fois la production de cette deuxième ligne lancée, le site de Fès aura une capacité de production de 200 transformateurs par an. Ils seront produits au Maroc et conçus et industrialisés par le site de Petit-Quevilly (France), Centre d’Excellence des transformateurs.

La multinationale a réalisé plusieurs projets clés au Maroc. Elle a livré les premiers tramways Citadis aux villes de Rabat et de Casablanca, 77 locomotives Prima ainsi que 12 trains Avelia Euroduplex pour la première ligne à très grande vitesse d’Afrique. Fort d’une équipe d’experts locaux et d’un réseau de fournisseurs hautement qualifiés, Alstom Maroc a réussi à faire du pays une base industrielle mondialement reconnue, plus particulièrement dans le domaine du câblage ferroviaire et transformateurs grâce à son usine implantée à Fès. C’est cet héritage qui lui a permis de contribuer largement au développement de l’industrie ferroviaire du Maroc, précise le groupe dans un communiqué.