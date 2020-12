ALD Automotive présente son nouveau plan stratégique mondial à 5 ans « Move 2025 »

« Move 2025 est un plan ambitieux basé sur la transformation que nous avons entamée il y a 5 ans pour saisir des opportunités de croissance, que nous avons identifiées sur le moyen et le long terme. Avec ce nouveau plan stratégique, ALD se positionne au cœur de l’évolution du monde de la mobilité et affirme son leadership sur le marché pour devenir un acteur totalement intégré de solutions de mobilité durable et LE leader mondial de l’industrie de la location longue durée » affirme Tim Albertsen, Directeur général d’ALD International.

Quatre piliers stratégiques sont retenus pour le développement d’ALD :

• Clients – Être reconnu comme le fournisseur le plus innovant de solutions et services de mobilité grâce à la digitalisation, la personnalisation, la flexibilité, un service client exemplaire et une marque unique en matière de mobilité ;

• Croissance – Être le leader mondial des solutions de mobilité durable en élargissant ses implantations et sa base de clientèle au travers de nouveaux partenaires de mobilité, des acquisitions ciblées et des nouvelles solutions de mobilité ;

• Responsabilité – Placer l’humain et la responsabilité sociétale d’entreprise au cœur de toutes ses activités ;

• Performance – Générer de la valeur tout au long du cycle économique dans un cadre opérationnel solide pour faire croître l’entreprise de manière rentable.

En termes concrets, d’ici à 2025, le total des contrats devrait atteindre environ 2.3 millions , y compris des acquisitions ciblées.

Parmi le « total des contrats », la part de la flotte financée devrait se situer à 80-85% en 2025.

Les marges des contrats de location et de services, pris dans leur ensemble augmenteront au moins proportionnellement au total des contrats pour la période 2019-2025 grâce à une pénétration accrue des services et des économies d’échelle ; Le coefficient d’exploitation (hors résultat des ventes de véhicules) s’améliorera entre 46% et 48% d’ici 2025, tout en absorbant les 66 millions d’euros investissements digitaux supplémentaires pendant la période de 2020-2025 ; Et enfin le taux de distribution de dividendes sera en hausse de 50% à 60% pour la période de 2020-2025, avec un maintien du ratio capitaux propres / total actifs en ligne avec sa fourchette historique grâce à une forte génération de capital.