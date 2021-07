Al Hoceima : Lancement officiel du concours d’accès aux facultés de médecine au Maroc

Une cérémonie a été organisée à cet effet à la Faculté des sciences et techniques d’Al Hoceima, relevant de l’Université Abdelmalek Essaâdi (UAE), en présence de responsables du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du président de l’Université, du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, et des présidents d’établissements universitaires.

Il convient de noter que ce concours national est lancé, pour la deuxième année consécutive, par l’UAE, et ce dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19 et conformément au protocole sanitaire en vigueur.

Cette année, l’Université Abdelmalek Essaâdi a aménagé six centres pour abriter ce concours, répartis sur tous les centres universitaires de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Ces centres aménagés dans les différentes préfectures et provinces de la région ont accueilli environ 4.000 candidats, dont 420 abrités par le centre d’Al Hoceima, qui sont en lice pour pourvoir 240 places.