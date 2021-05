AKWA Group inaugure un centre emplisseur de gaz en Cote d’Ivoire

Cette unité a été construite sur une superficie de 3,7 ha, pour un investissement de plus de 12 millions d’euros, et offre une capacité de stockage d’environ 30 000 tonnes de gaz. Inaugurée le 5 mai, cette nouvelle infrastructure devra assurer une capacité d’emplissage de 60 000 tonnes annuellement, soit 36 000 bouteilles de gaz par jour. La capacité horaire d’emplissage devra se situer à 2 880 par heure pour les bouteilles de 6 Kg, 1200 par heure pour les bouteilles de 15 Kg et 50 par heure pour les bouteilles de 28 Kg. Il va créer 80 emplois directs et 320 autres indirects.

Selon les médias ivoiriens, le PDG de Gaz Ivoire, Rachid Idrissi Kaïtouni, a relevé que ce projet s’inscrit dans la politique de «butanisation» lancée par le gouvernement ivoirien, et démontre encore une fois l’implication et l’engagement du groupe AKWA à accompagner la Côte d’Ivoire dans sa politique énergétique. Et ce, «à plusieurs niveaux, celui de l’investissement et celui du transfert de notre forte expérience dans ce domaine», a-t-il conclu. Ce projet aura des retombées positives sur le plan économique, social et environnemental, soulignant que le gaz butane est une énergie propre, son utilisation contribuera aux efforts de l’Etat dans la lutte contre la déforestation en diminuant considérablement le recours au charbon de bois et de bois de chauffe.