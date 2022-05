Akhannouch reçoit le Haut-Commissaire au Plan

Cette réunion a permis d’évoquer les principaux chantiers et programmes à déployer par le Haut-Commissariat au Plan, ainsi que plusieurs points liés aux moyens d’améliorer et de développer l’action du Haut Commissariat et de renforcer les mécanismes de coordination entre les différentes institutions étatiques, notamment dans le volet relatif aux données statistiques.

La réunion a également été l’occasion de souligner l’importance du travail effectué par le Haut-Commissariat au Plan, en tant que mécanisme de pilotage et de suivi permanent de l’évolution d’un ensemble de questions, de secteurs et d’indicateurs au sein de la société, ce qui permet d’appuyer le gouvernement en matière d’élaboration des programmes et de proposition de solutions adaptées et efficaces aux enjeux identifiés.