Aides publiques : une grande campagne de communication et de vulgarisation !

Une grande campagne de vulgarisation et d’information autour des mécanisme publics de garantie et d’aide au financement est attendue pour 2020. C’est du moins ce qu’annoncent des sources bien informées au ministère de l’économie, des finances et de la réforme de l’Administration.

Selon eux, cette campagne est partie du constat selon lequel ces solutions étatiques de subventionnement, de garantie et d’appui au financement sont disponibles, avec différentes déclinaisons, auprès des guichets bancaires et des institutions financières, mais sont boudées à cause du manque d’information des TPME.

Ce dernier découle d’un déficit très important de communication autour de ces dispositifs de la part des organismes en charge de les promouvoir. A en croire un haut cadre du ministère, cette campagne fait partie du cadre de référence permettant aux petites et moyennes entreprises et aux entités similaires en phase de démarrage de prendre connaissance, puis d’assimiler l’ensemble des mécanismes et des mesures de soutien mis à leur disposition par l’Etat, outre les actions engagées par le gouvernement pour améliorer l’efficacité et simplifier les procédures liées à ces produits d’aide au financement.

A noter qu’en préalable à cette campagne, plusieurs mesures ont été déjà prises, cette année, pour une meilleure assimilation de l’offre d’appui par les TPME. La plus emblématique est la restructuration de l’ensemble des mécanismes de garantie étatiques, dont le nombre est passé de 12 à 2 actuellement (financement de l’exploitation et de l’investissement). Il est également question de prévoir un guichet unique pour informer les TPME et les investisseurs sur l’ensemble de ces solutions, et les conseiller en une seule étape pour qu’ils fassent le bon choix qui colle le mieux à leur activité.