Agropole du Loukkos : le projet est acté

La cérémonie de signature de la convention de valorisation de l’Agropole du Loukkos, vient d’avoir lieu, ce mardi 22 mars, au siège de la wilaya de Tanger. Entre autres signataires, MEDZ, filiale de CDG Développement et Crédit Agricole du Maroc, en plus de en plus de six départements ministériels.

La nouvelle Agropole du Loukkos, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Generation Green, a pour vocation d’assurer l’intégration de la chaîne de valeur agro-industrielle, en garantissant une infrastructure dotée de tous les pré-requis de la compétitivité. Elle vient consolider le partenariat stratégique entre MEDZ et l’ensemble des acteurs du projet et renforcer son ancrage régional, indique un communiqué de cette filiale de la CDG.

Situé dans la commune rurale de Zouada, au cœur de la province de Larache, ce projet structurant sera réalisé sur une superficie de 102 ha, dont la première tranche est prévue sur 50 hectares, souligne la même source. Nécessitant une enveloppe globale de 457 millions de DH, ce projet devrait, à terme, générer un investissement induit de 3,5 milliards de DH et permettre la création de près de 7.500 emplois dans la région.

Ce projet va être porté par une société dénommée « Agropole du Loukkos », qui est en cours de création et dont le tour de table est constitué par le Conseil régional, MEDZ et Crédit Agricole du Maroc.

Eu égard à son expertise et à son savoir-faire dans le secteur des infrastructures industrielles, MEDZ assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) de l’aménagement, la promotion, la commercialisation et la gestion du projet. Celui-ci vise notamment à valoriser les principales filières agricoles de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, transformer, commercialiser et distribuer les denrées alimentaires aux niveaux régional, national et international. Mais aussi à développer l’investissement dans les industries agro-alimentaires et manufacturières et les services.

Pour ce faire, l’Agropole du Loukkos bénéficie d’un programme constitué de plusieurs composantes. Il s’agit d’un agroparc dédié aux activités industrielles, aux industries connexes, au transport & stockage, ainsi qu’aux showrooms, un qualipole abritant les laboratoires de l’ONSSA, de l’INRA et de Morocco Fodex et une agrotech composée d’une pépinière d’entreprises, d’Instituts de formation et d’un centre d’innovation. Il est également prévu un pôle de service comprenant les utilities, les services d’exploitation, aux entreprises et aux personnes.

Jouissant d’une position stratégique, à 10 minutes de l’axe Casablanca-Tanger, le site a plusieurs autres atouts majeurs. Il est situé dans une zone à fortes potentialités agricoles, comprenant 722 500 ha de terrains agricoles irrigués. La région est classée 5ème région contributrice au PIB agricole et elle est dotée d’un bassin d’emplois important et d’une main d’œuvre qualifiée.

Pour rappel, MEDZ a déjà mis en place 3 agropoles sur les 7 plateformes prévues par le Plan « Generation Green » : Agropolis à Meknès, l’Agropole de Berkane et l’Agropole Souss Massa. Aujourd’hui, le bilan est encourageant, avec l’installation de groupes industriels de renom et le développement de projets industriels innovants à forte valeur ajoutée.