Agriculture: le portefeuille actif total de la BM au Maroc s’élève à 780 millions de dollars

« En incluant le projet de modernisation de la Grande Hydraulique qui clôture fin 2022, le portefeuille actif total de la Banque mondiale s’élève à 780 millions de dollars », a souligné M. Hentschel dans une déclaration à la MAP, à l’issue d’une rencontre avec le ministre de l’Agriculture, de la pêche, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

Le responsable a fait observer que la Banque mondiale est l’un des premiers bailleurs de fonds à appuyer la nouvelle stratégie « Génération Green » à travers deux programmes pour près de 4 milliards de dirhams (MMDH), citant le programme d’appui à la Génération Green et celui de la résilience et la durabilité de l’irrigation.

Il s’agit d’un premier programme qui vise à renforcer l’entreprenariat rural des jeunes, moderniser les circuits de commercialisation et promouvoir les exportations et un second programme pour le renforcement et l’amélioration de la qualité des services de l’irrigation, a-t-il fait savoir.

Mettant en avant la qualité de partenariat de longue durée avec le Royaume, M. Hentschel a expliqué que l’idée est de revoir le support que porte la Banque mondiale particulièrement pour l’agriculture marocaine surtout que les projets financés par la BM sont très liés à la stratégie de développement du secteur agricole.

Cette rencontre bilatérale a été suivie d’un atelier de capitalisation de la coopération entre les deux parties pour l’analyse des acquis et des principaux enseignements de cette coopération, ainsi que pour l’identification des perspectives de coopérations futures.