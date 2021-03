Agriculture : 18 000 coopératives nouvelle génération d’ici 2030

L’expérience des marchés solidaires l’a montré, l’organisation des agriculteurs en coopérative permet non seulement de booster les ventes de leurs produits mais également de multiplier leurs revenus. Cette expérience, qui concerne actuellement les produits de terroir, huile d’olive et miel, entre autres, une fois étendue aux autres activités agricoles, permettra sans doute aux petits agriculteurs d’augmenter leurs revenus et aux consommateurs d’accéder à des produits alimentaires avec un meilleur prix. Cela devrait permettre tout bonnement d’éliminer la chaîne des intermédiaires qui font renchérir les prix sans que cela se répercute sur les revenus des agriculteurs. Les deux départements de tutelle sont, sans doute, conscients de cette donne. C’est ainsi qu’un Programme national de constitution de coopératives agricoles nouvelle génération a été lancé. Une convention a été signée en ce sens, lundi 15 mars à Rabat, entre le ministre de l’agriculture, Aziz Akhannouch, et la ministre du tourisme, de l’artisanat du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah Alaoui.

La convention porte sur la mise en place et l’exécution d’un programme national visant à accélérer la création et le développement de coopératives agricoles nouvelle génération pour accompagner l’implémentation de la stratégie «Génération Green 2020-2030». La démarche sera d’autant plus accélérée que le ministère de l’agriculture avait déjà œuvré, dans le cadre du PMV, à fournir les capacités matérielles et d’encadrement aux organisations professionnelles, aux associations, aux coopératives et aux groupements d’intérêt économique, pour la réalisation de projets se rapportant notamment aux filières de production. Le ministre a d’ailleurs précisé que dans ce sens plus de 10 000 coopératives ont été créées pour la période 2015-2020, dépassant l’objectif initial, pour atteindre un cumul de 25 700 coopératives à nos jours.

Bref, il s’agit ici d’une nouvelle génération de partenariat efficace et innovant, visant à faire de la coopérative agricole une entreprise capable de faire face à la concurrence et aux défis du marché. Pour concrétiser ce programme, une autre convention spécifique a été signée entre l’ONCA, l’ODCO pour la mise en place et l’exécution du programme national de constitution de 18 000 coopératives agricoles entrepreneuriales nouvelle génération, à travers la mobilisation d’environ 1 100 conseillers agricoles publics et privés à l’horizon 2030.