Agadir met en place une plateforme touristique interactive et collaborative

C’est dans ce sens que le Conseil régional du tourisme Souss Massa a investi dans la conception et mise en place d’un nouveau portail touristique collaboratif et interactif. Baptisé ‘’All Souss Massa’’, la plateforme sera lancée ce 22 février à 18h à la place Al Wahda.

Réalisé en partenariat avec la Chambre de Commerce Souss Massa et l’Office national marocain du tourisme, ce portail interactif met le citoyen au cœur de la stratégie touristique régionale. Et ce en l’impliquant dans la promotion et le développement des atouts et produits de la station balnéaire et sa région.

Pour ce faire, le projet s’articule autour d’une démarche innovante qui rassemble un réseau d’ambassadeurs de tous les horizons. Il s’agit par là de développer une chaine de bénévoles pour la création et le partage de contenu touristique de même à faire la promotion du Souss Massa dans tout ce qu’il a d’unique et d’exceptionnel. En outre, il s’agit de créer une dynamique autour de la promotion et l’investissement touristique.

Pour faire connaitre la plateforme numérique, plusieurs canaux de communication seront mobilisés. Ce sera notamment à travers des capsules vidéo, des réseaux sociaux et l’affichage. Le tout pour élargir la communauté adhérente et active sur le portail et introduire dans la région le tourisme participatif.

A noter que ce nouveau relais de promotion de la destination, « Allsoussmassa.ma » existe en version Web et en application mobile sur Android et App store, téléchargeable gratuitement.