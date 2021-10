Agadir: Le Conseil de la ville approuve son règlement intérieur

Présidée par le premier vice-président du Conseil de la commune, Mohamed Boudarga, cette session intervient après celle du 24 septembre, marquée par l’élection de Aziz Akhannouch du Rassemblement National des Indépendants (RNI), président du Conseil.

Le RNI est arrivé en tête des élections communales du 08 septembre dernier au niveau de la commune d’Agadir, en remportant 29 sièges sur un total de 61. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a occupé la 2ème place avec 6 sièges, suivi du Parti Justice et développement (PJD) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 5 sièges chacun, tandis que la parti de l’Istiqlal (PI) s’est placé en 5ème position avec 4 sièges.

D’autres formations politiques se sont partagées les 12 autres sièges restants de la commune.