Agadir : L’administration fiscale investit dans la formation de ses ressources humaines

L’institution a aménagé, un centre régional de formation dans la capitale du Souss. Une plateforme, première du genre à l’échelle du Royaume.

L’établissement de formation a été inauguré vendredi dernier. ‘’Il s’agit d’assurer une formation de proximité à l’ensemble des ressources humaines de la région et toucher ainsi un grand nombre de collaborateurs’’, précise Said Ourchakou, directeur régional des Impôts (DRI) à Agadir. D’une capacité de près de 100 places, le centre de formation sera aussi ouvert à des actions de formation en faveur des acteurs du tissu économique de la région et des partenaires de la direction des Impôts telles que l’Union régionale de la CGEM et la Chambre de Commerce d’Agadir, poursuit M. Ourchakou.

L’aménagement d’une crèche au profit des enfants des fonctionnaires de la DRI d’Agadir est l’autre réalisation de l’institution en faveur de ses ressources humaines, mise en place depuis mai 2019.

A noter que la DRI d’Agadir compte 390 collaborateurs répartis sur 134 structures à travers quatre régions du Royaume, à savoir le Souss Massa, Laayoune-Saguia Al Hamra, Guelmim-Oued Noun et Dakhla-Oued Ed-Dahab. Soulignons également que la DRI d’Agadir a adopté depuis juillet dernier une nouvelle organisation en créant notamment de nouvelles structures pour plus de proximité au citoyen. Au titre de l’année 2019, la DRI d’Agadir fait état de recettes globales de 4,15 milliards dont 3,17 milliards de DH de recettes spontanées et 978 millions de recettes suite à l’action de l’administration. Sur ce dernier plan cela représente un taux de réalisation des prévisions annuelles de 99%, est-il indiqué dans un rapport de la DRI d’Agadir.