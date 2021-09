Agadir : La SDR Aghroud Aménagement bientôt opérationnelle

Les travaux d’aménagement, d’équipement et de valorisation de la zone d’Aghroud, au nord d’Agadir ont été attribués à la société de développement régional « SDR Aghroud Aménagement » dotée d’un capital de 10 MDH .

L’actionnariat majoritaire de la « SDR Aghroud Aménagement » est composé du Conseil régional Souss-Massa et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT). Ces deux entités publiques détiendront respectivement, selon le statut de cette société, 50.000 et 49.996 des actions, soit une valeur de l’ordre de 5 et 4,9 MDH du capital de la SDR réparti à 100.000 actions d’une valeur de 100 DH pour chaque action.

Les autres partenaires à savoir: le ministère du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, le ministère de l’Intérieur, la Chambre de commerce, d’Industrie et de services de Souss-Massa en plus de la commune de Tamri, posséderont une seule action du capital pour chacun.

L’aménagement de la future station d’Aghroud, mobilisera un investissement global de 1,5 MMDH et offrira des terrains équipés au profit des investisseurs avec des conditions avantageuses.

Cette station renforcera le positionnement de la destination d’Agadir par une offre complémentaire d’hébergement et d’animation touristique.