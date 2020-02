Affaire « Hamza mon Bb »: un hacker condamné à deux ans de prison ferme

Le mis en cause, « un hacker » dénommé (O.J), originaire de la ville d’Agadir, a été également condamné par le même tribunal à verser des dédommagements de 50.000 DH au profit du Centre National des Droits de l’Homme, et de 120.000 DH au profit de la chanteuse marocaine dénommée (S.C).

La même juridiction a aussi condamné l’accusé à verser un dédommagement de 40 000 DH au profit du dénommé (M.E), et un autre de 100 000 DH au profit du dénommé (M.M).

Le prévenu était poursuivi pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système, sa perturbation et son dysfonctionnement », « diffusion de faits mensongers dans le seul but de nuire à la vie privée des individus et diffamation » et « chantage moyennant des sommes d’argent ».

(Avec MAP)