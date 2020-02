Affaire CDG-CGI : un an de prison ferme pour Alami et Ghennam, les deux ex-DG

La Chambre des crimes financiers (premier degré) de la Cour d’appel de Fès a condamné, mardi, l’ex-directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), Anas Houir Alami, et l’ex-DG de la Compagnie générale immobilière (CGI), Mohamed Ali Ghannam, à un an de prison ferme et 5.000 Dh d’amende chacun, pour leur implication dans l’affaire du complexe immobilier Madinat Badis d’Al Hoceïma.