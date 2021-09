Aéronautique : Inauguration d’une nouvelle usine « Hexcel » à la zone industrielle Nouacer

Le fabricant de matériaux composites avancés du secteur aéronautique, Hexcel, a annoncé, mercredi, l’extension de son usine de Casablanca, située au sein de la zone franche MidParc. Cette cérémonie a été présidée par Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Economie verte et numérique, Thierry Merlot, Président de la Division Aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen Orient, Afrique & Industrie et Hamid Benbrahim El Andaloussi, le Président de Midparc.

Au terme du projet d’extension du site qui devrait être finalisé début 2023, la surface de production du site doublera pour atteindre 24.000 m² et le nombre d’employés devrait passer de 120 personnes à plus de 400 salariés, précise t-on lors d’une visite officielle à cette usine. Soucieux de l’impact environnemental, Hexcel équipera cette nouvelle extension de panneaux solaires afin d’en limiter l’empreinte carbone. Malgré le contexte de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), Hexcel maintient sa dynamique d’investissement et se prépare à une reprise de l’aéronautique civile, notamment de la production des avions moyen-courriers. Hexcel continue ainsi à renforcer et diversifier sa chaîne d’approvisionnement au niveau mondial pour répondre à la demande.

« Hexcel conforte aujourd’hui son choix d’investir au Maroc, comme beaucoup d’acteurs de l’aéronautique à l’instar de nos voisins et clients de Midparc », a déclaré à cette occasion, Thierry Merlot, Président de la division Aéronautique Europe, Asie Pacifique, Moyen Orient, Afrique & Industrie à Hexcel.

Et d’ajouter que: « l’implantation très réussie d’Hexcel, la qualification de la main d’œuvre, le soutien de l’état et la proximité de nos clients ont été de véritables atouts pour lancer cette extension de notre site de Casablanca ».

Cette extension témoigne de la résilience du secteur aéronautique national et conforte le positionnement du Maroc sur les plus hautes technologies aéronautiques mondiales.

Les matériaux composites sont des matériaux du futur pour l’Aéronautique, eu égard à leur légèreté et leur contribution aux économies du carburant, ils s’alignent avec la stratégie globale de décarbonation de l’aviation mondiale.

Le Maroc a été choisi pour cette extension, ce qui montre encore une fois que sous la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc restera un acteur prépondérant des écosystèmes aéronautiques mondiaux.

Dans son usine de Casablanca, inauguré le site en 2018, Hexcel transforme les matériaux nids d’abeilles légers en pièces usinées « engineered core » pour renforcer des structures dans le domaine de l’aéronautique, plus particulièrement pour les structures d’avion, les nacelles de moteur et les pales d’hélicoptère.

Hexcel Corporation est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de matériaux composites hautes performances. Il développe, fabrique et commercialise des matériaux de structure légers à hautes performances utilisés, notamment, par les industries de l’aéronautique commerciale, le spatial et la défense, ainsi que dans diverses applications industrielles.