Acier: un rôle important à jouer dans la souveraineté industrielle

« Nous ne pouvons pas concevoir le développement d’un pays sans la maîtrise de l’acier. Aujourd’hui, tout le monde parle de souveraineté industrielle. Je pense que l’acier marocain peut jouer un rôle important », a dit M. Akalay lors d’une rencontre de presse. L’acier, a-t-il soutenu, est un produit stratégique que les entreprises doivent développer tout en mettant des produits nouveaux sur le marché marocain. Dans ce sillage, M. Akalay a relevé que Sonasid a lancé en 2022 un projet de la fibre d’acier, utilisé dans le béton pour construire notamment des tunnels de métro et des puits profonds. Et d’expliquer que la fibre d’acier permettrait d’automatiser la production du béton avec l’armature pyramide, de réduire les accidents des ouvriers qui utilisent le béton et d’être extrêmement rentable.

Le DG de Sonasid a, par ailleurs, indiqué qu’à partir du 4ème trimestre de 2022, 80% de la production de la fibre d’acier sera destinée au marché nord-américain à savoir les États-Unis et le Canada. La société travaille également sur d’autres projets, notamment l’ouverture d’un laboratoire de recherche et développement (R&D) pour développer des produits spécifiques aux besoins du marché marocain, a-t-il avancé.

Parallèlement, M. Akalay a fait remarquer que les résultats réalisés par Sonasid au titre de l’exercice 2021 s’expliquent notamment par des économies au niveau de certains projets et la hausse des prix sur le marché. Rappelons-le, le résultat net part du Groupe (RNPG) de Sonasid s’est établi à 108 millions de dirhams (MDH) en 2021, contre un déficit de 28 MDH en 2020. Le chiffre d’affaires consolidé, lui, a dépassé 4,49 milliards de dirhams (MMDH), en augmentation de 43% par rapport à fin 2020.