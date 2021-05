Accompagnement de l’entreprise : Bank Of Africa signe une convention avec le CRI de Casablanca-Settat

Dans la continuité des actions et des programmes mis en place par Bank Of Africa pour la promotion de l’entreprenariat et de l’intelligence territoriale, la banque élargit son réseau de partenaires et signe, le mercredi 28 avril, une convention avec le CRI de Casablanca-Settat dans le but de promouvoir le territoire et d’améliorer son attractivité.

Cette convention avec le CRI vise la promotion et la sensibilisation à l’Entreprenariat dans la Région et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets à travers l’amélioration des compétences entrepreneuriales des AE, TPE et PME, indique un communiqué de la banque. Ainsi, Bank Of Africa met toute son expertise dans le domaine du développement des structures et des programmes d’innovation, d’incubation et d’accélération pour offrir aujourd’hui un programme qui s’appuie aussi bien sur le triptyque formation, mentorat et networking que sur l’accompagnement pour la mise en place d’une démarche stratégique d’intelligence économique et territoriale.

A travers cette convention, poursuit la même source, Bank Of Africa accompagne le CRI dans la production des études économiques et sectorielles, la promotion de l’attractivité du territoire à travers des outils de Soft Power et le partage d’informations avec les investisseurs.

Ce partenariat vise principalement à assurer plus de proximité avec le monde socio professionnel et à intégrer les spécificités de chaque territoire dans l’approche de la banque. Selon la banque, en élargissant son écosystème de partenaires, elle renforce ainsi sa position de leader des Services Non Financiers par l’enrichissement des programmes d’accompagnement des entreprises autour de thématiques économiques et sectorielles à travers les différentes provinces du royaume.

Rappelons que la banque a lancé en 2009 l’Observatoire de l’Entreprenariat (ODE), avec la mise en place d’un écosystème autour de l’entrepreneur. La première action a consisté en l’organisation de conférences et séminaires pour faciliter les rencontres entre l’entrepreneur et l’écosystème ODE. Dès 2012, pour une première au Maroc, des formations certifiantes du Club PME et Club de l’Entreprenariat ont été lancées.

En 2018, le réseau Blue Space d’incubation a démarré avec la pose de la première pierre ISCAE et, en 2019, les programmes d’Open Innovation Territorial ont démarré. A date d’aujourd’hui, les entrepreneurs ayant suivi les formations ODE ont, pour 60% d’entre eux, vu un développement de leur activité.