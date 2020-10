Abattage d’arbres dans la forêt de Bouskoura – Mediouna : Les éclaircissements du Département des eaux et forêts

• Elle ne concerne que les arbres endommagés, menaçant chute et dépérissant, et a pour objectif d’offrir à la région un paysage forestier aménagé et sécurisé.

Suite à la circulation sur les réseaux sociaux d’une vidéo montrant et parlant d’activité d’abattage d’arbres en tant qu’opération illégale dans la forêt de Bouskoura – Mediouna, le Département des Eaux et Forêts apporte les éclaircissements suivants :

– La forêt Bouskoura- Mediouna, plantée depuis les années 1950, fait l’objet depuis le 14 octobre 2020 d’une opération de sylviculture qui s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement paysager et récréatif. Cette opération concerne 84 hectares et vise le nettoyage et l’élagage d’arbres endommagés, menaçant chute et dépérissant. Cela dans le but d’offrir à la région un paysage forestier aménagé et sécurisé répondant aux besoins croissants de la population de la région en espaces de détente et de loisirs tout en veillant à une gestion durable des peuplements et écosystèmes forestiers. A noter que la forêt de Bouskoura- Mediouna, qui s’étale sur une superficie de 3.000 hectares, est constituée essentiellement d’Acacia, de Pin d’Alep et d’Eucalyptus ;

– Dans le cadre de l’extension de l’assiette foncière boisée de la forêt de Bouskoura-Mediouna, un programme de plantation d’arbres a été lancé depuis 2010 sur une superficie totale de 490 hectares. Aussi, une opération de consolidation des boisements existants, est programmée sur 100 hectares durant la campagne 2020-2021 et 50 hectares est prévu en 2021 ;

– Parallèlement aux programmes de plantation et de consolidation, et en vue de préserver les peuplements en bonne vigueur, un programme de rajeunissement et de coupe de sylviculture forestières est réalisé chaque année et les produits issus de ces opérations.

Rappelons enfin que le secteur forestier s’est doté récemment d’une stratégie de développement « Forêts du Maroc 2020 – 2030 » qui a pour objectif principal de rendre le secteur plus compétitif et plus moderne, à travers un modèle de gestion inclusif, durable et créateur de richesse.