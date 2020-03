A cause de la spéculation, Avito retire les annonces pour masques et gels hydroalcooliques

Suite à l’évolution de l’épidémie COVID-19 dans le monde et l’apparition des premiers cas au Maroc, la plateforme de vente et d’achat au Maroc, Avito, a connu une activité sans précédent en terme de vente des masques et des gels hydroalcooliques. Les responsables du site ont constaté que plusieurs annonceurs ont augmenté les prix de ces produits « de manière spéculative suite aux craintes sur l’épidémie de Coronavirus ».

Face à cette situation et la dérive spéculative il a été décidé de « retirer toutes les annonces de vente des masques et gels hydroalcooliques déposées sur Avito jusqu’à encadrement des autorités marocaines des prix relatifs à ces produits », annonce un communique diffusé ce lundi par la plateforme de vente en ligne. Cette dernière affirme « refuser la moindre spéculation sur la situation de crise liée au COVID-19 ».