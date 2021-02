4,2 milliards de DH pour la construction de deux nouveaux barrages à Taounate

Une réunion consacrée à l’examen des mesures prises pour la construction des barrages Sidi Abbou et Ratba, respectivement dans les communes Ain Maatouf et Ras El Oued, a été tenue récemment à Taounate.

Présentant un exposé sur les deux projets, le directeur des équipements hydrauliques au ministère de l’équipement, du transport et de la logistique a indiqué que le barrage Sidi Abbou, qui coûtera à terme 1,2 milliard de DH, sera réalisé sur l’oued Leben, faisant état d’une capacité de stockage de 200 millions m3 pour cette infrastructure hydraulique.

La réalisation de ce projet vise à augmenter la capacité de stockage au niveau du bassin pour augmenter sa résilience aux effets du changement climatique et répondre d’une manière durable aux besoins en eau, a-t-il fait savoir.

Quant au barrage Ratba, prévu dans la commune Ratba (cercle de Ghafsai), il sera le deuxième plus grand barrage après celui d’Al Wahda, a relvé le responsable, ajoutant que la capacité de cette structure s’élève à 22 millions m3 et mobilisera un investissement de 3 MMDH.

Il a pour objectif le renforcement de l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation et la production de l’électricité et la protection contre les inondations, a-t-il poursuivi.

(Avec MAP)