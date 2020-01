330 MDH pour le nouveau siège du Crédit du Maroc à Casablanca

La cérémonie de pose de la première pierre s’est déroulée en présence d’officiels, d’institutionnels, de chefs d’entreprises et des médias et a marqué ainsi le démarrage officiel des travaux du futur siège qui s’étalera sur une superficie de 13 000 m² et sera construit sur 8 niveaux (R+7) ainsi que 2 sous-sols.

« Les Arènes », une nouvelle vitrine de la banque avec des engagements RSE forts

Ce nouveau siège représente un véritable projet de transformation pour la banque et ses équipes. En effet, à travers « Les Arènes », Crédit du Maroc souhaite renforcer son image de banque citoyenne, renforcer sa présence en tant que banque qui finance l’économie nationale et développer également une marque employeur forte.

Le futur siège vise ainsi une certification HQE avec un haut niveau de performance en termes d’intégration du bâtiment dans son environnement, d’efficacité énergétique, de confort et de qualité de vie pour ses utilisateurs.