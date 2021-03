33 millions de dirhams pour une nouvelle unité de conserve de poissons à Safi

Cette unité sera destinée à la conserve de toutes les espèces de poissons, notamment les sardines et le thon.

Selon le Directeur général de cette unité industrielle baptisée « SP-MAR », Abdelaziz Mesnouni, ce projet qui créera dès son ouverture quelque 300 postes d’emploi directs, dont 270 postes destinés aux femmes, est porté par des professionnels ambitieux qui opéraient dans d’autres activités en relation avec le secteur de la pêche, mais qui aspiraient à construire une unité de conserve de poissons.

Et d’indiquer que quelque 80% de la production de cette unité sera destinée à l’export, alors que 20% ira au marché local.

Cette unité sera opérationnelle d’ici six mois, a-t-il assuré, mettant en relief les efforts consentis par les autorités provinciales et le CRI-MS afin que ce projet voie le jour.

L’industrie de la conserve de poisson représente l’un des principaux employeurs de la ville de Safi avec plus de 7.000 emplois directs et 30.000 emplois indirects. Cette industrie exporte plus de 90% de sa production vers plus de 100 pays à travers le monde.

(Avec MAP)