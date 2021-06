15 aéroports marocains obtiennent le label international « Airport Health Accreditation »

Il s’agit de Casablanca-Mohammed V, Marrakech-Ménara, Agadir-Al Massira, Rabat-Salé, Oujda-Angads, Fès-Saïs, Tanger- Ibn Batouta, Ouarzazate, Nador-El Aroui, Essaouira-Mogador, Al Hoceima-Chérif El Idrissi, Errachidia-Moulay Ali Chérif, Tétouan-Saniat R’mel, Dakhla et Laâyoune-Hassan 1er, indique l’ONDA dans un communiqué.

Ce programme international d’accréditation sanitaire conçu par ACI, évalue les mesures sanitaires mises en place par les aéroports par rapport aux recommandations de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) et par rapport aux meilleurs pratiques du secteur.

Ainsi, l’ACI a audité tout le dispositif sanitaire mis en place par ces aéroports et qui concerne tous les aspects de l’exploitation aéroportuaire dans les différentes zones de l’aéroport, notamment la distanciation physique, la protection des personnels, le nettoyage, la désinfection, l’aménagement des installations et équipements, sans oublier la communication et l’information sur tous les process et zones de l’aéroport, de l’accès aux terminaux jusqu’à l’embarquement dans l’avion et de l’arrivée de l’avion à la sortie des terminaux, en passant par la livraison des bagages.

Cette distinction attribuée par l’ACI vient attester de l’efficacité et de la pertinence du protocole sanitaire mis en œuvre par l’ONDA dans ses aéroports, souligne le communiqué. Elle vise également à rassurer les passagers et renforcer leur confiance en leur assurant que les espaces aéroportuaires sont sûrs et que toutes les précautions ont été prises pour réduire tout risque relatif à leur santé.

« Pleinement engagé pour accompagner la reprise du trafic aérien, dans le strict respect des mesures sanitaires, le personnel de l’ONDA reste mobilisé pour offrir aux voyageurs, un accueil rassurant et chaleureux, et un parcours sain dans les aéroports marocains », affirme l’Office.