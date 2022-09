Voitures neuves : Acheter au Maroc ou importer de l’étranger ?

Par défaut, le Marocain se dirige instinctivement vers un concessionnaire de voitures lors de l’achat d’un véhicule neuf, quelquefois vers un revendeur. Cette option, la plus évidente, prend la place d’une autre, plus compliquée certes, mais plus intéressante. Il s’agit de l’importation de voitures neuves de l’étranger. Il est à souligner d’abord que du côté de la réglementation, bien que certains concessionnaires disposent d’une carte d’exclusivité de la commercialisation de telle ou telle marque, rien dans la réglementation n’empêche un particulier d’importer sa propre voiture de l’étranger, encore moins, n’oblige l’Administration des douanes à saisir le bien. Sauf que s’adresser à un importateur auto simplifie la tâche, puisqu’il s’occupe de toutes les démarches administratives et financières et se charge aussi de la livraison jusqu’au domicile.

Il est vrai que cette alternative est plus complexe…

Vous pouvez lire la suite sur notre édition pdf, consultable gratuitement