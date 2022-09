Placement : Quelles opportunités pour fructifier son épargne ?

Il y a quelques années, demander à un gestionnaire de patrimoine d’optimiser un placement financier était chose, plus ou moins, aisée. Cela dépendait, entre autres facteurs, de l’aversion au risque du client, de sa durée de placement et du rendement moyen espéré. Ce n’est plus le cas actuellement. Le contexte actuel est tellement délicat que ces mêmes gestionnaires trouvent leurs tâches élémentaires, compliquées.

La crise sanitaire est l’élément déclencheur de ce chamboulement, puisque plusieurs personnes se sont désintéressées des produits de placement, préférant garder leur argent disponible, pour faire face à d’éventuels imprévus. S’est ajouté à ce contexte la guerre ukraino-russe qui, de son côté, a entraîné plusieurs bouleversements, tant au niveau des prix que des approvisionnements.

La situation est telle que le Maroc fait les frais d’une inflation forte (7% en juillet), que les taux sont sous pression et que les rendements des placements, aussi intéressants peuvent-ils paraître, ressortent réellement négatifs si on en déduit le résultat de l’inflation. Pour ne rien arranger, un manque de visibilité aigu règne sur ce …

