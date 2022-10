Marché de l’art : Dressez votre tableau avant de vous lancer

Tout comme les autres secteurs, celui des œuvres d’art a pâti des conséquences de la crise sanitaire. Mais il a bien rebondi après. Les galeristes contactés nous ont affirmé une reprise des expositions dès 2021, de leur fréquence et des ventes également. Plus de la moitié des tableaux d’artistes connus se vendent lors des enchères. D’autant qu’une tendance avait commencé à se dessiner, il y a quelques années et s’est encore plus confirmée, post-Covid. Il s’agit de l’intérêt croissant des acheteurs étrangers pour l’art marocain, constat qui n’était pas aussi prononcé qu’il y a 7 ou 8 ans. Des expositions marocaines ont eu lieu à Londres, Paris et surtout au Moyen-Orient, permettant à plusieurs artistes, surtout les plus cotés et les plus chers de rayonner à l’étranger. Par exemple, la plus grande acheteuse des œuvres de Mohamed Melehi est une collectionneuse américaine, qui n’hésite pas à payer le prix fort pour acquérir ses tableaux. Il faut dire que le musée Mohammed VI y est pour beaucoup dans l’ouverture des artistes marocains sur la scène internationale. De même, la création de musées comme celui de Qatar a permis aux artistes marocains de se faire connaître. Toutes ces conditions réunies ont contribué à professionnaliser le marché et surtout à hisser la cote des artistes marocains, parce qu’il faut le dire, «tant que des artistes comme Melehi, Belkahia et Gharbaoui n’étaient achetés que par des collectionneurs marocains, ils ne pouvaient atteindre qu’un certain niveau de valeur. Dès que la compétition étrangère se manifeste, avec l’apparition de nouveaux …

