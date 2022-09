La location des studios est plus rentable que le reste des placements

La location des biens immobiliers prend le dessus sur l’acquisition depuis quelques années. Une tendance due, entre autres, à la hausse des prix des biens proposés à la vente et au fléchissement du pouvoir d’achat des ménages, cette histoire éternelle d’inadaptation de l’offre à la demande…

Ils sont donc plusieurs à s’orienter vers la location, cassant de plus en plus l’a priori selon lequel les Marocains préfèrent être propriétaires que locataires. Et c’est justement cette tendance qui a poussé des propriétaires à mettre leurs studios à la location et des particuliers à acquérir ce type de biens, pour en tirer un rendement intéressant. Ce changement de donne représente une aubaine pour certains promoteurs qui, profitant de la situation, ont changé de vision et ont commencé à mettre en place des immeubles à composante de studios essentiellement, notamment à Casablanca, au quartier Maarif, Racine, Gauthier, Sidi Belyout, Sidi Maarouf…

D’ailleurs, si on compare le rendement locatif d’un studio à l’ensemble des placements financiers ou autres, disponibles, le premier est l’un des plus intéressants. Deux raisons expliquent ce constat. Primo, la demande qui ne fléchit pas et qui reste variée avec des jeunes actifs, des étudiants, des expatriés …

