Comptes bancaires : Cherchez l’erreur !

Au moins une fois dans sa vie, quelqu’un parmi nous ou de notre entourage a eu un différend avec sa banque. Que ce soit pour un prélèvement non justifié, un retrait du GAB comptabilisé mais non servi, un retard de délivrance de la mainlevée, des frais surcalculés…, plusieurs erreurs bancaires peuvent survenir et être le fait d’un bug du système, d’erreurs techniques ou autres. Encore faut-il contrôler ses relevés bancaires, garder les documents remis par sa banque, et surtout connaître ses droits. D’où l’intérêt de toujours surveiller ses comptes. Selon le Centre marocain de médiation bancaire (CMMB), le nombre de différends entre établissements de crédits et clients s’est chiffré à 2 231 dossiers à fin août de cette année, correspondant à un montant de près de 10 millions de dirhams.

Les litiges des clients avec les banques concernant le fonctionnement du compte bancaire sont au nombre de 749 cas, soit 33,6% du total. La part la plus importante est liée à la clôture du compte, qui accapare près de 20% des différends. Les banques aiment recruter mais rechignent sur les moyens pour clôturer. Combien de fois un client reçoit des lettres de sa banque, l’invitant à régler les montants dus au titre d’agios et commissions, des années même après avoir procédé à la clôture de son compte, appuyé par un document ! «Cette part baisse au fil des années ; les banques sont devenues plus regardantes à cette problématique, compte tenu des nombreuses réclamations nous parvenant», explique Abdelfettah Lazrak, directeur adjoint du CMMB. Même sans procéder à une clôture en bonne et due forme, le code de commerce régissant les conditions de clôture du compte bancaire, est clair : un compte sans mouvement donne automatiquement lieu à une clôture à l’initiative de la banque, si le client cesse d’alimenter son compte pendant une année à compter de la date de la dernière opération portée à son crédit, à condition qu’il soit assaini. Autrement dit, qu’il ne soit pas débiteur ou en attente de conclusion d’une opération bancaire. Autrement, le compte n’est pas clôturé. Le médiateur assure que sur ce volet, toutes les banques répondent favorablement et dans leur majorité avec abandon des frais et agios.

La bancassurance enregistre 4,7% des cas

L’un des cas les plus courants et les plus problématiques aussi tient à la bancassurance, notamment dans son volet lié à la résiliation de contrat ou encore au retard de la mise en jeu de la garantie de l’assurance, en cas de décès par exemple. A fin août, la médiation a reçu 107 dossiers. Beaucoup de va-et-vient entre le client et la banque pour la résolution de ce genre de conflit. Il est des cas aussi où le client rembourse par anticipation un crédit contracté quelques années auparavant. Si l’encaissement des traites restant dues au titre du crédit en tant que tel est réalisé par la banque, la part liée à l’assurance ne l’est pas forcémen t. Dans plusieurs cas, le prélèvement de l’assurance continue de s’opérer. «Il ne faut pas seulement procéder au remboursement anticipé, mais aussi demander une résiliation du contrat de crédit avec tous les autres qui y sont annexés, dont notamment le contrat d’assurance emprunteur», met en garde cet avocat. La mise en jeu de l’assurance, elle, est problématique dans la mesure où elle engage la banque, le client ayant souscrit à l’assurance et une tierce personne (bénéficiaire). Même avec l’intervention de la médiation bancaire, le processus reste long et prend de 30 à 60 jours.

