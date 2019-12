Bourse : les sociétés cotées affichent une bonne dynamique commerciale au 3e trimestre 2019

Suite à la publication des sociétés cotées de leurs indicateurs d’activité au titre du 3e trimestre, BMCE Capital Research conclut que les performances commerciales ont été satisfaisantes mais ont toutefois été atténuées par la non-récurrence des produits des dations pour le secteur immobilier.

En effet, les sociétés cotées ont affiché des revenus en hausse de 2,7% à 177,5 milliards de DH, par rapport à la même période une année auparavant. Notons que ce CA global exclut 5 sociétés n’ayant pas publié leurs indicateurs d’activité, à savoir Centrale Danone, SRM, DLM, Stroc Industrie et Ibmaroc, ainsi que 2 sociétés, Maghrebail et Unimer, dont les indicateurs publiés ne sont pas comparables avec ceux pris en compte par la cellule analyse et recherche. Ces données intègrent, par ailleurs, les 3 sociétés ayant publié uniquement en social: Ennakl, Ciments du Maroc et Atlanta. BMCE Capital research indique que la hausse du CA global intègre une amélioration de 5,9% du PNB des financières à 47,8 milliards de DH, suite principalement à la bonne orientation des activités de marché (+28%) et ce, dans un contexte marqué par un ralentissement de la croissance de la marge sur commissions. Elle comprend également une hausse de 0,9% du chiffre d’affaires des industries à 116,4 milliards de DH, recouvrant notamment une appréciation des revenus de la distribution agro-alimentaire, avec la poursuite du plan de développement du groupe Label’vie et de Taqa Morocco. Cette dernière a tiré profit de l’amélioration du taux de disponibilité de ses unités à 95,3% contre 94,6% au 30 septembre 2018. Toutefois, cette évolution a été limitée par le mauvais comportement des immobilières suite à la non-récurrence des dations d’Alliances pour près de 1,9 milliard de DH. Hors immobilières, les revenus des valeurs industrielles ressortiraient en progression de 2,1% à près de 111,8 milliards de DH. Enfin, les primes émises par le secteur des assurances ont enregistré une croissance de 7,8% pour atteindre 13,3 milliards de DH, grâce à la poursuite de la dynamique de la branche Non-Vie (+6,7%). Il faut souligner que la cote boursière, retraitée du secteur immobilier, aurait affiché un chiffre d’affaires cumulé en accroissement de 3,5% à 172,9 milliards de DH. En termes d’investissements, les sociétés cotées ont affiché une enveloppe globale de 9,4 milliards de DH, dont 49% brassés par IAM pour sa transformation digitale; 17% drainés par les valeurs minières, pour l’extension des capacités de production des mines en exploitation du groupe Managem; 9% par les agro-industriels, notamment Cosumar dont les investissements ont porté principalement sur les projets de l’efficacité énergétique, l’augmentation de la capacité de stockage ainsi que la poursuite des mises à niveau et de la maintenance de l’outil industriel ; 7% par Lydec, correspondant à la réalisation de certains projets d’investissement; et 6% par les opérateurs du transport, intégrant principalement 282 MDH au titre de l’apport en capital par Marsa Maroc dans sa filiale Tanger Alliance ainsi que divers équipements d’exploitation au port de Casablanca.