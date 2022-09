Bons du Trésor : Bras de fer entre le Trésor et les investisseurs

La courbe des taux s’inscrit sur une tendance haussière depuis quelques mois. Les pressions inflationnistes dans lesquelles baigne l’économie marocaine poussent forcément les investisseurs institutionnels à exiger un rendement plus élevé. Toutefois, cette progression touche notamment la partie courte et moyenne de la courbe.

A la dernière séance d’adjudications (30 août), les hausses ont atteint en moyenne 50% depuis le début de l’année sur le segment court, 36% sur le 5 ans et de 9% sur le 10 ans. La même tendance est constatée sur le marché secondaire (voir graphique).

Si la courbe des taux des BDT a toujours été drivée par trois éléments dont la volatilité des taux monétaires, le comportement des opérateurs et le rythme des levées du Trésor, un autre facteur s’y ajoute actuellement.

Recours moins massif

Il s’agit du recours de l’argentier de l’Etat aux financements innovants dont essentiellement le placement des actifs de l’Etat dans des OPCI. Ces derniers ont permis de dégager un montant de 10 milliards de dirhams à fin juillet 2021 et il est prévu que 10 autres milliards soient engrangés d’ici la fin de l’année, sachant que la Loi de finances prévoyait 12 milliards de ce type de recettes non fiscales.

D’ailleurs, à fin juillet, les recettes ordinaires s’affichent en …..

