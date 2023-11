Votre argent, S2 Ep12. Tout savoir sur le paiement mobile

Dans “Votre argent avec Ibtissam”, notre journaliste Ibtissam Benchanna parle argent, placements, investissements et vous donne des conseils et des informations … précieuses !

Dans cet épisode, Ibtissam vous explique, en détail, ce qu’est le paiement mobile, les services qui y sont rattachés et la procédure de paiement.