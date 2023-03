Vidéo. Maroc-USA : Clôture du Compact II, plus de 460 millions de dollars mobilisés

Le Compact II du Millenium Challenge Corporation (MCC), signé en 2015 avec 460 millions de dollars à la clé, vient d’arriver à échéance. Ce jeudi, s’est tenue à Rabat la cérémonie de clôture d’un programme qui a mobilisé pas moins de 1 milliard de dollars (Compact I et II), en présence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, et de la présidente directrice générale du MCC, Alice Albright.

Arrimé aux priorités du Royaume, ce programme a concerné, entre autres, le domaine de la santé, le secteur de la formation ainsi que la valorisation et la mobilisation du foncier. Orienté particulièrement vers les femmes et les jeunes, le Compact à fort impact aura changé le cours de la vie à 800.000 personnes. Les témoignages de certains bénéficiaires ont livré la démonstration de son succès.

Le programme aura mobilisé un investissement de plus de 1 milliard de dollars. Soit la plus grosse enveloppe alignée dans le cadre du MCC, depuis son lancement, comme l’a relevé Alice Albright. La responsable a expliqué par la même occasion que ce programme a été aligné sur les priorités du Royaume, puisqu’il a concerné la formation, la santé et la valorisation du foncier.

Des projets, a tenu à souligner le chef du gouvernement dans son allocution à l’occasion, qui ont eu un fort impact dans la vie de milliers de personnes. A travers notamment, la promotion du capital humain, la formation, la formation professionnelle, la mobilisation du foncier.

Si ce programme a connu un franc succès, matériel, des aspects immatériels devront aussi être pris en considération en constituant une source d’inspiration en matière de gestion des projets, a en outre relevé le chef du gouvernement. Ce dernier n’a pas manqué de souligné que le compact II constitue une consécration du partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique. Il a également émis l’espoir que les programmes Compact ouvrent la voie à de nouvelles perspectives de coopération entre le Maroc et la MCC.