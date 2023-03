Vidéo. Le Forum mondial des femmes pour la paix voit le jour à Essaouira

Durant deux jours, ces femmes de terrain (iraniennes, israéliennes, palestiniennes, afghanes …) qui se battent chacune pour des causes différentes, se sont rencontrées pour la première fois et ont réfléchi ensemble à des actions concrètes, des solutions communes à mettre en place dans un futur proche.

Les thématiques abordées vont de la place de la femme sur les lieux de conflits (résolution 13-25 de l’ONU) à la montée de la discrimination, du racisme, de l’antisémitisme, de la haine des musulmans ou encore le sexisme.

Elles ont également partagé leurs expériences, leurs vécus et leurs points de vue lors de conférences et débats, avant de réaliser ensemble une marche pour la paix sur la plage Essaouira, mercredi 8 mars. Parmi elles, Shirin Ebadi, prix Nobel de la Paix, Jessica Mwiza, militante de la mémoire, et Huda Abu Arquob, présidente de l’Alliance for Middle East Peace.

Ce rendez-vous marque ainsi le point de départ du Forum mondial des femmes pour la paix sous le haut patronage de l’Unesco et des Nations unies.

«Nous formons ensemble la plus belle des armées, celle qui se bat pour la vie», a résumé Hanna Assouline, réalisatrice, militante et co-fondatrice des «Guerrières de la Paix», un mouvement de femmes juives et musulmanes fondé en France en 2022.